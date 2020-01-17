Рада ухвалила заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії

Народні депутати ухвалили постанову №2717 "Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці".

За проголосували 323 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада постановляє, поважаючи незалежність та авторитетність судової гілки влади Італійської Республіки, зауважуючи, що рішення суду порушує права військовослужбовця України та наносить шкоду іміджу нашої держави, дати наступну політичну оцінку такому рішенню: “Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 стосовно громадянина України Віталія Марківа таким, що наносить шкоду суверенним правам Держави Україна”, звернутись до Президента Італійської Республіки спільно з Парламентом Республіки з проханням в рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа", - йдеться в документі.

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Зазначається, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу – презумпції невинуватості.

Верховна Рада звертає увагу, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (поданий захистом B. Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалась.

"Верховна Рада наголошує на тому, що під час судового розгляду не було надано чітких однозначних доказів вини українських військових, взагалі, чи Віталія Марківа, зокрема, протестує проти звинувачення України у порушенні міжнародного гуманітарного права та залучення Української держави до згаданої справи як цивільного відповідача, адже це суперечить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав", - наголошується в документі.

У Раді також категорично засудили використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, де українська армія є «повсталими українцями, що захопили «Карачун», стверджується, що «стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ», а військові дії на Сході України називаються «громадянською війною».

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL