В Італії закликають підтримати створення незалежного фільму про справу Марківа

Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький закликав підтримати проєкт зі створення незалежного документального фільму-розслідування загибелі Андреа Роккеллі й Андрія Миронова та справи нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це Олесь Городецький написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прошу всіх ознайомитися зі сторінкою фільму, вподобати її та максимально поширити. Таким чином ми зможемо максимально поширити правдиву інформацію та прорвати інформаційну блокаду навколо справи Марківа. Прошу всіх максимально підтримати цю ініціативу! Справедливість переможе!", - написав Городецький.

Він повідомив, що над стрічкою працюють група італійських журналістів у складі Крістіано Тінацці (Cristiano Tinazzi), Рубена Лагатолли (Ruben Lagattolla) та Данила Еліа (Danilo Elia) спільно з журналісткою "Громадського" Ольгою Токарюк.

Зазначається, що у фільмі журналісти похвилинно відтворюють події, що мали місце 24 травня 2014 року поблизу Слов'янська, опитують свідків, проводять експерименти з відтворення тих подій – «по суті, виконують роботу, яку мали б зробити, але не зробили, італійські слідчі».

Співавторка фільму Ольга Токарюк на своїй сторінці у соцмережі написала: "Я хочу розказати цю історію (історію Віталія Марківа та Андреа Роккеллі – ред.) у документальному фільмі, над яким працюю з італійськими колегами Cristiano Tinazzi, Danilo Elia та Ruben Lagattolla. Ми однодумці - на щастя, в Італії є журналісти, свідомі того, наскільки викривлено там досі подавали цю справу. Ми фінансуємо зйомки самостійно, аби не було звинувачень у роботі на ту чи іншу сторону. Зовсім скоро ми запустимо кампанію краудфандингу, яку зможе підтримати кожен з вас".

Вона закликала підтримати уподобайками сторінку проєкту The wrong place і слідкувати за оновленнями.

На сторінці проєкту розповідається, що фільм – "це історія двох журналістів, Андреа Роккеллі та Андрія Міронова, які загинули на Донбасі, на Сході України 24 травня 2014 року ― та українського солдата Віталія Марківа, якого звинуватили в їх убивстві та засудили до 24 років ув'язнення". "Здавалося б, справу закрито ― але це не так. Залишається багато питань", - зазначають автори.

Вони зауважують: "На війні журналісти, особливо фрілансери, нерідко ризикують життям, щоби зробити та продати власні історії. Часом вони опиняються не в тому місці не в той час і платять за це своїм життям. Ми хочемо хвилина за хвилиною дослідити події, що трапилися з двома загиблими журналістами ― через розповіді свідків тих подій, а також журналістів та фотографів, які перебували на Донбасі у той час".

Автори стрічки звертаються до усіх небайдужих по допомогу для їх проєкту. "Нам потрібна ваша допомога, аби зняти цей фільм. Ми працюємо над ним як незалежні журналісти і плануємо фінансувати цей проект через кампанію збору коштів. Зібрані кошти буде використано на зйомки в Італії, Франції, Україні та Росії, постпродакшен, розповсюдження та маркетинг", - йдеться на сторінці The wrong place.

Зокрема, кошти потрібні для подорожі знімальної групи до Італії, Росії та України; оренди камер, звукового та світлового обладнання; перекладу інтерв’ю на англійську, італійську, українську та російську; монтаж; розповсюдження фільму та заявки на участь у кінофестивалях тощо.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Як повідомляла наприкінці жовтня пресслужба МВС України, до відомства звернулася група італійських журналістів, які планують зняти документальний фільм у справі несправедливо засудженого бійця Нацгвардії Віталія Марківа. У МВС запевнили що відомство готове надати в цьому всебічну допомогу.

Фото: RFE/RL