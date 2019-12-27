У Бельгії зібрали понад 1,2 тисячі євро на лікування та реабілітацію українських воїнів

Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) на благодійному заході в Брюсселі зібрало понад 1,2 тис. євро на допомогу українським воїнам, які лікуються та проходять реабілітацію у Львові та Кривому Розі.

Про це повідомила у Facebook голова ОУБ та співорганізаторка заходу Наталія Осташ.

«Нашими спільними зусиллями зібрано 1213 євро, які найближчим часом будуть відправлені в Україну на потреби поранених у Львівському військовому госпіталі та реабілітацію військових у Кривому Розі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, понад 800 євро було зібрано під час благодійного заходу - різдвяного ярмарку та концерту, організованих членкинями ОУБ в Брюсселі 15 грудня в українській Греко-католицькій церкві в Брюсселі. Понад 350 євро надійшли на рахунок ОУБ в якості пожертв від українців та їхніх друзів у Бельгії.

«Дякуємо всім за підтримку і допомогу. Нехай все вчинене добро повертається до вас сторицею!», - написала Наталія Осташ.

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У свою чергу, голова осередку ОУБ в Брюсселі та співорганізаторка блігодійного заходу Ірина Хапко у соцмережі також подякувала Українській греко-католицькій церкві в Брюсселі, Посольству України в Бельгії за неодноразову допомогу та підтримку в проведенні заходів Об’єднанні українок Бельгії, а також усім місцевим волонтерам за допомогу в організації благодійного концерту та ярмарку.

Відео: Подробиці