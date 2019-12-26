У Каліфорнії волонтери зібрали святкові подарунки для українських дітей

Волонтери благодійного фонду «Допомога дітям України», заснованого кілька років тому українцями в Лос-Анджелесі, відправили на історичну Батьківщину чергову партію подарунків до зиомвих свят для дітей-сиріт та важкохворих дітей.

Про це йдеться у відеосюжеті Голосу Америки.

«Цього року на свята чимало українських дітей отримають подарунки від небайдужих людей у США. Кілька груп по всій країні організовують збір та пересилку подарунків сиротам, важкохворим та дітям, батьки яких загинули на сході України», - зазначається у підписі до відео.

Як зазначила волонтерка Мар'яна Бойко, серед зібраних речей - легкий та теплий одяг, взуття, іграшки.

«Сьогодні ми відправляємо сім великих коробок з подарунками загальною масою більше 300 кілограмів. Ці подрунки будуть для дитячих сиротинців у Львові та Львівській області», - розповів волонтер Сергій Журавський.

Зазначається, що такі відправки відбуваються щомісяця завдяки фонду «Допомога дтям України», - благодійній організації, створеній молодими емігрантами з України Михайло Лаврись, Мар’яною Бойко та Сергієм Журавським. У 2015 році вони вирішили на постійній основі допомагати українським дітям з неблагополучних сімей, сиротинців та малечі з тяжкимим захворюваннями.

Як розповів Михайло Лаврись, пожертви волонтери збирають через Інтернет та на різних заходах, які влаштовують у Лос-Анджелесі, але найефективніше інформація про допомогу поширюється через знайомих.

Фонд також влаштовує заходи в Україні для онкохворих дітей, а ще передає ліки та медичне обладнання.

Молоді люди кажуть: це лише початок їхньої діялності. Фонд планують розвивати, адже допомагати Батьківщині вважають своїм головним обов’язком.

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Фото: pershyj.com

Відео: Голос Америки