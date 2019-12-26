Святий Миколай завітав до українців у Португалії

В українських дитячо-юнацьких центрах «Соняшник» та «Барвінок» у Португалії днями відзначили Свято Миколая.

Про це повідомляється на сторінці Консульства України в м. Порту в Facebook.

«Святий Миколай зі смачними подарунками та добрими побажаннями завітав до ДЮЦ «Cоняшник» у м. Агеда, де його з нетерпінням чекали, як діти, так і дорослі. Дітки підготували до свята насичену програму: співали пісні, читали вірші і танцювали», - йдеться у дописі.

Консул України в Порту Анатолій Коваль привітав всіх присутніх з різдвяними та новорічними святами та подякував батькам і вчителям за чудове свято, сповнене українськими традиціями.

Як зазначається на сторінці ДЮЦ «Cоняшник» у соцмережі, група старших діток підготувала інсценізацію п'єси сучасної української поетеси і письменниці Оксани Кузів під назвою "Дива на Святого Миколая". П’єса була запропонована самою авторкою, книги якої були представлені на виставці в рамках святкового заходу.

Гостями чарівного дійства були українські родини з міст Агеда, Албергарія-а-Веля, Меаляда та Олівейра-де-Фрадеш, представники осередку Агеди Спілки українців Португалії та представники Консульства України в місті Порту.

Як зауважили в Консульстві у соцмережі, відзначати День святого Миколая у ДЮЦ «Барвінок» м. Віла-Нова-де-Гайя стало доброю традицією. «Тож і цього року малюки старанно готувалися до свята, щоб продемонструвати свої таланти. Дітки розповідали віршики, танцювали і співали. Лунав веселий сміх і панувала щира атмосфера», - зазначається у дописі.

Анатолій Коваль привітав дітей та батьків із різдвяними та новорічними святами та побажав усім миру, щастя та благополуччя.

Свято Миколая відзначили також в українському КОЦ «Дивосвіт» м.Лісабон. «І до учнів та вчителів школи «Дивосвіт» завітав святий Миколай. Свято було чарівне, веселе, наповнене піснями, віршами, таночками. Дітки радісно вітали почесного Гостя, на якого чекали цілий рік», - йдеться на сторінці центру в Facebook.

Фото: Consulado da Ucrânia no Porto - Консульство України в м. Порту