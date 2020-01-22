Утримання українських колоній і СІЗО обходиться у 7 мільярдів щороку

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що утримання колоній та слідчих ізоляторів в Україні щорічно обходиться у майже 7 мільярдів гривень.

Про це він сказав у коментарі “OBOZ.TV”, відео якого опубліковано на сторінці Мін’юсту у Facebook.

“Вся тюремна система нам коштує близько 6,5-7 млрд грн на рік”, - зазначив Малюська.

Він додав, що в цю суму не входить дохід, який генерується підприємствами, які працюють у колоніях.

Також він зазначив, що нині в місцях несвободи в Україні перебувають близько 54 тисяч осіб.

Водночас міністр вважає, що в Україні нині “надмірна мережа тюрем”.

“І ми могли б отримати від їхнього продажу і певну частину коштів. Але це потребує і змін невеличких у Бюджетний кодекс. І ми будемо вести перемовини з Мінфіном, щоб вони погодили нам таку історію”, - сказав міністр юстиції.

Він повідомив, що зараз Міністерство юстиції веде перемовини, щоб визначити об‘єкти, які найбільше цікавлять потенційних покупців, інвесторів.

Малюська припустив, що, можливо, об’єкти будуть продаватися не повністю, а частково.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр юстиції Малюська заявив, що Міністерство юстиції напрацьовує механізм для продажу існуючих будівель тюремної системи.