Європарламент засуджує дискримінацію сексменшин у деяких країнах ЄС

Європейський парламент засудив дискримінацію сексменшин у деяких країнах-членах ЄС, зокрема, створення так званих «вільних від ЛГБТІ зон» у Польщі.

Про це йдеться в ухваленій у середу резолюції законодавчого органу Євросоюзу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Члени Європарламенту закликали Єврокомісію засудити публічні дії з дискримінації людей спільноти ЛГБТІ, зокрема, через створення так званих «вільних від ЛГБТІ зон» у Польщі», - заявили у Європарламенті.

Парламентарії висловили глибоке занепокоєння зростанням кількості переслідувань представників спільноти ЛГБТІ: лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів – у країнах ЄС, включаючи національні та місцеві влади та окремих політиків.

Депутати особливо засудили створення упродовж 2019 року у деяких муніципалітетах Польщі зон, «вільних від ідеології ЛГБТІ».

Європарламент закликав польську владу засудити такі дії.

Нагадаємо, у Польщі понад 80 міст і сіл країни, в основному на південному сході Польщі, з березня цього року підписали декларації про створення так званих “вільних зон від ЛГБТ-ідеології”.

Першим таку декларацію прийняла влада міста Свіднік Люблінського воєводства (південний схід Польщі). У ній зазначалося, що місто не дозволить “атакувати свободу слова, невинність дітей, авторитет сім’ї, школи та свободу підприємців” і не хоче ставати частиною штучно викликаних проблем.

Після міста Свіднік декларації про “вільні зони від ЛГБТ-ідеології” до липня прийняли понад 30 органів місцевого самоврядування РП на півдні та сході країни, а до грудня їх кількість зросла до 80.