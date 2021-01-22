Байден прибрав з кабінету кнопку, якою Трамп замовляв колу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Видання зазначає, що на фотографіях президента Байдена, зроблених у четвер у Білому домі вже не видно дану червону кнопку.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

За президентства Трампа даний пристрій було встановлено для безперебійного доступу до напою.

При натисканні викликали співробітника, який подавав напій президенту на срібному підносі.

Зазначається, що Трамп регулярно вживав 12 банок дієтичної коли на день.

Колишній помічник Білого дому Кріс Сімс написав у своїй книзі "Команда гадюк", яка вийшла 2019 року, що Трамп також використовував червону кнопку, щоб пожартувати над відвідувачами, вдаючи, що це ядерна кнопка.

"Зненацька він натиснув кнопку. Не знаючи, що робити, гості дивляться один на одного з піднятими бровами. За кілька хвилин до кімнати увійшов офіціант, несучи на срібній таці склянку, наповнену дієтичною колою, і Трамп вибухнув від сміху", – написав Сімс.

Як повідомляє видання, попри те, що Байден, ймовірно, позбувся кнопки, він, як повідомляється, має схожий смак у напоях. Організатор харчування, який працював з ексвіцепрезидентом, минулого року розповів The Washington Post, що Байден мав у себе запаси Coke Zero.