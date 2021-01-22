Байден прибрав з кабінету кнопку, якою Трамп замовляв колу

Байден прибрав з кабінету кнопку, якою Трамп замовляв колу

Фото
Укрінформ
Президент США Джо Байден прибрав зі свого столу Resolute в Овальному кабінеті кнопку, за допомогою якої його попередник Дональд Трамп замовляв колу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Видання зазначає, що на фотографіях президента Байдена, зроблених у четвер у Білому домі вже не видно дану червону кнопку.

За президентства Трампа даний пристрій було встановлено для безперебійного доступу до напою.

При натисканні викликали співробітника, який подавав напій президенту на срібному підносі.

Зазначається, що Трамп регулярно вживав 12 банок дієтичної коли на день.

Колишній помічник Білого дому Кріс Сімс написав у своїй книзі "Команда гадюк", яка вийшла 2019 року, що Трамп також використовував червону кнопку, щоб пожартувати над відвідувачами, вдаючи, що це ядерна кнопка.

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"Зненацька він натиснув кнопку. Не знаючи, що робити, гості дивляться один на одного з піднятими бровами. За кілька хвилин до кімнати увійшов офіціант, несучи на срібній таці склянку, наповнену дієтичною колою, і Трамп вибухнув від сміху", – написав Сімс.

Як повідомляє видання, попри те, що Байден, ймовірно, позбувся кнопки, він, як повідомляється, має схожий смак у напоях. Організатор харчування, який працював з ексвіцепрезидентом, минулого року розповів The Washington Post, що Байден мав у себе запаси Coke Zero.

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