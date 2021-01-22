У США «самотній Берні» монетизував мем, що «розійшовся» після інавгурації

Американський сенатор Берні Сандерс монетизував мем з інавгурації Президента США Джо Байдена, запустивши в продаж світшоти з надрукованим на них своїм зображенням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Команда сенатора на його офіційному сайті розпочала продажі чорних світшотів із фотографією Сандерса, що отримала миттєву популярність в мережі й перетворилася на мем. На ній політик на церемонії інавгурації Байдена, зіщулившись від холоду і сховавши руки в теплі рукавиці, сидить на окремому стільці в медичній масці.

Світшоти по 45 доларів за одиницю були розпродані за лічені години. Виручені гроші обіцяють витратити на потреби благодійної організації Meals on Wheels Vermont, яка забезпечує гарячою їжею недієздатних жителів штату Вермонт, сенатором якого є Сандерс.

Коментуючи свій мем, Сандерс наголосив, що мешканці Вермонту «розуміються на морозах і не переймаються з приводу високої моди».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Сандерс, який брав участь у боротьбі за висунення кандидатом на виборах президента США від Демократичної партії, виступив на підтримку Байдена і закликав голосувати саме за нього.

Байден виграв президентські перегони і після інавгурації 21 січня офіційно став 46-м американським президентом.

Фото: AFP/GETTY IMAGES