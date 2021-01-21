Секретна служба США заарештувала 13 осіб під час підготовки до інавгурації – CNN

Секретна служба США заарештувала впродовж останнього тижня, включно з днем інавгурації Байдена, щонайменше 13 людей, які могли становити загрозу безпеці заходу.

Про це повідомляє CNN у четвер, передає Укрінформ.

«Секретна служба США заарештувала 13 осіб впродовж періоду, коли виконувало головну роль у гарантуванні безпеки інавгурації (президента США – ред.), починаючи з 13 січня»,- йдеться у повідомленні.

Зокрема, троє людей були затримані безпосередньо в день інавгурації, 20 січня. Двом із них висунуті звинувачення у збереженні незареєстрованих боєприпасів, ще одному – за носіння пневматичного пістолета.

Як повідомлялося, після атаки прибічників Трампа на Капітолій США у Вашингтоні був введений стан надзвичайної ситуації. У цьому зв’язку ФБР повідомляло про можливість озброєних акцій протесту як у столиці, так і всіх 50-ти штатах Америки.

Перед інавгурацією 46-го президента Джо Байдена до Вашингтона було стягнуто близько 25 тисяч службовців Національної гвардії США.