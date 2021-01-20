Інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Текстова трансляція

Церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена проходитиме у Вашингтоні в особливому режимі – в умовах пандемії, а також посиленої охорони, яку забезпечують тисячі правоохоронців та близько 25 тисяч нацгвардійців.

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10:25 (17:25) Колишній президент США Барак Обама привітав Джо Байдена із інавгурацією. Колишній президент США Барак Обама привітав Джо Байдена із інавгурацією. “Вітаю свого друга, президента Джо Байдена. Це - твій час”, - написав Обама на своїй сторінці у мережі Твіттер. Нагадаємо: протягом каденції Барака Обами, Джо Байден займав посаду віце-президента США. *** 10:15 (17:15) Колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама прибули до Капітою, аби взяти участь у інавгурації Джо Байдена. Незабаром після подружжя Обам, до Капітолія прибув 42-ий президент США Біл Клінтон та його дружина Гіларі Клінтон, яка теж балотувалася на посаду президента в 2015 році, однак програла Дональду Трампу.

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За п’ять хвилин церемонія інавгураціі Президента Байдена і Віце-президентки Гарріс розпочнеться, щойно з хмар вийшло сонце-добрий знак pic.twitter.com/paSKMngCug — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 20, 2021

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09:27 (16:27 за Києвом) За інформацією CNN, Трамп залишив у Овальному кабінеті записку для Байдена, але її зміст поки невідомий.

Дружина президента США Меланія Трамп також залишила “коротку вітальну записку” для Джил Байден, стверджують джерела CNN. Інформації про те, де саме її було залишено й яким є точний зміст записки, поки немає.

Президенти США у останній день своєї каденції зазвичай залишають лист своєму наступникові, в якому діляться власним досвідом й дають певні поради. Однак, через надміру вороже ставлення Трампа до свого наступника, існувало побоювання, що він не дотримається цієї традиції.

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Близько 9:00 (16:00 за Києвом) обраний президент Джо Байден, який має католицьке віросповідання, прибув на богослужіння в соборі Святого апостола Матвія – покровителя державних службовців. Собор розташований у Вашингтоні.

Очікується, що до Байдена приєднаються всі чотири партійних лідери в Конгресі США – керівники демократів і республіканців як в Палаті представників, так і в Сенаті США.

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Президент Трамп відбув з Білого дому зранку середи й не братиме участі в процесі інавгурації Джо Байдена. Він уже прибув на авіабазу Ендрюс, звідки востаннє скористається «бортом номер один», щоби відлетіти до своєї резиденції в Мар а Лаго (Флорида).

Трамп виступив перед своїми прибічниками на авіабазі Ендрюс: «Я завжди боротимуся за вас». Він сказав їм «Good bye», однак пообіцяв повернутися: «Ми побачимося з вами скоро».

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Як відбудеться церемонія інавгурації:

Церемонія складання присяги Байденом і Гарріс запланована на 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом). Традиційно вона має відбутися на сходах будівлі Капітолію (Конгресу США). Після цього президент Байден і віцепрезидентка Гарріс прийматимуть парад військ.

Близько 14:30 (21:30 за Києвом) заплановано візит Байдена і Гарріс до Арлінгтонського кладовища, де вони покладуть вінки на могилу Невідомого солдата.

Після церемонії військовий ескорт проводить Байдена до Білого дому.

Увечері очікуються також перші офіційні призначення в адміністрації Байдена, які не потребують процедури ухвалення в Сенаті США, а також святкова програма, під час якої нові лідери США звернуться до нації.