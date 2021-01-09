Твіттер назавжди заблокував офіційний акаунт Трампа

Соціальна мережа Твіттер заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа - «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву, оприлюднену в блозі Твіттеру:

«Після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump та контексту навколо них - зокрема, як їх сприймають та інтерпретують у Твіттері й поза ним - ми назавжди заблокували цей обліковий запис», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таке рішення прийнято «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Як повідомлялося, 7 січня соцмережа Твіттер заявила, що принаймні на 12 годин заблокувала сторінку чинного президента США Дональда Трампа за порушення правил онлайн-спільноти.

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У компанії додали, що повторне порушення правил, у тому числі політики громадянської доброчесності, призведе до безстрокового блокування облікового запису @realDonaldTrump.

Невдовзі генеральний директор Фейсбуку Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Джо Байдена.

Фото: The White House