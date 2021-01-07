Твіттер заблокував офіційний акаунт Трампа

Соцмережа Твіттер щонайменше на 12 годин заблокувала сторінку чинного президента США Дональда Трампа за порушення правил онлайн-спільноти.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Twitter Safety.

“З огляду на безпрецедентне насильство у Вашингтоні ми зробили запит на видалення трьох повідомлень, розміщених раніше акаунтом @realDonaldTrump через неодноразове грубе порушення нашої політики громадянської доброчесності. Це означає, що сторінка @realDonaldTrump буде заблокована протягом 12 годин після видалення цих повідомлень”, - заявляють у Твіттері.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

У компанії додали, що повторне порушення правил, у тому числі політики громадянської доброчесності, призведе до безстрокового блокування акаунту @realDonaldTrump.

При цьому не уточнюється, які саме повідомлення Трампа мають бути видалені.

Протягом дня чинний президент США був активним у соцмережі на тлі масових протестів на його підтримку у Вашингтоні.

Додамо, що офіційна сторінка Дональда Трампа у Твіттері @realDonaldTrump має понад 88 млн передплатників.

Фото: The White House