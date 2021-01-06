Трамп закликав своїх прихильників «іти додому»

Чинний президент США звернувся до своїх прибічників, які беруть участь в акціях протесту, із закликом розійтися.

Своє відеозвернення глава Білого дому розмістив у Твіттері, передає Укрінформ.

“Я розумію ваш біль й ваші страждання. У нас украли вибори. Це були переконливі вибори, й усі про це знають, особливо інша сторона. Однак зараз вам слід іти додому. Нам потрібен мир, закон та порядок, ми мусимо поважати наших видатних правоохоронців. Ми не хочемо аби хтось постраждав”, - заявив він.

Чинний президент наголосив, що нині у США дуже складний період. “Ще ніколи не траплялося так, як зараз, аби у нас щось відібрали. У мене, у вас, у нашої країни. Це були сфальсифіковані вибори, але ми не можемо підігрувати цим людям. Нам потрібен мир, тож ідіть додому”, - зазначив Трамп.

Як повідомлялося, прихильники президента США Дональда Трампа прорвали периметр навколо Капітолія у Вашингтоні та проникли до будівлі Конгресу.

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У середу в Конгресі США мало відбутися формальне голосування законодавців. Воно мало остаточно затвердити результати голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Фото: The White House