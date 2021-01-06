У столиці США вводять комендантську годину

Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести у місті комендантську годину на тлі сутичок між поліцією та прибічниками Дональда Трампа.

Про це Баузер повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

Комендантська година вводиться з 18:00 середи до 6:00 ранку четверга (01:00 та 13:00 за київським часом відповідно).

«Під час комендантської години жодна особа, окрім визначених мером, не повинна прогулюватися, їздити на велосипеді, бігати, стояти або пересуватися на автомобілі чи будь-якому іншому виді транспорту по будь-якій вулиці, алеї, парку чи іншому громадському місцю», - зазначається в розпорядженні.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Винятки встановлюються до працівників життєво важливих сфер послуг, у тому числі акредитованих журналістів, які висвітлюють ситуацію у Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Конгресі США відбувається формальне голосування законодавців. Воно має остаточно затвердити результати голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Тим часом у Вашингтоні з усієї країни зібралися прихильники чинного президента Дональда Трампа, який стверджує, що у нього «вкрали» перемогу на виборах.

Агресивні демонстранти прорвали огорожу навколо Капітолію, через що виникла загроза для законодавців. У процесі голосування членів Конгресу оголошено перерву.

Фото: АА