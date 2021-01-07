Меркель і Штайнмаєр закидають Трампу розпалювання заворушень у Вашингтоні

Канцлер ФРН Ангела Меркель покладає на президента США Дональда Трампа, який програв вибори, провину за безлади у Вашингтоні в ніч проти четверга.

Відео з її оцінкою виклав у своєму Tвіттері речник глави німецького уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Я дуже сумую, що президент Трамп не визнав свій програш у листопаді і знову не зробив цього вчора. Сумніви щодо результатів виборів були розпалені, і це підготувало атмосферу для того, що сталося вночі», - заявила Меркель.

Diese Bilder haben mich wütend und traurig gemacht. Ich bin aber sicher: Die amerikanische Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer. – Kanzlerin #Merkel zu den Ereignissen in #WashingtonDC: pic.twitter.com/5N0kFqzyHg — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 7, 2021

Кадри з американської столиці її «розлютили та засмутили», загибель людей стала трагедією. Але Меркель впевнена, що американська демократія виявиться набагато сильнішою за заворушників і нападників. Слова новообраного президента Джо Байдена та реакція з обох партій переконує її, що менш ніж за два тижні «США відкриють нову главу своєї демократії».

Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц у ранковому ефірі NTV заявив: «Дональд Трамп відповідає за те, що там сталося». Він оцінив насильницький штурм прихильників Трампа на парламент США як «гнітючий і лякаючий». Причину такої поведінки політик бачить у тому, що раніше Трамп «весь час розповідав неправильну історію фальсифікацій виборів та вкрадених голосів», підбурював багатьох людей. «Очевидно, це те, що ви відчуваєте, коли популісти отримують владу», - застеріг Шольц.

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй заяві також підкреслив, що події 6 січня є результатом неповаги президентом Трампом засад демократії та підбурювання насильницьких елементів. «Це був напад на серце американської демократії… і загалом на ліберальну демократію», - заявив глава держави, додавши, що кадри з Вашингтона свідчать, наскільки вразливою є навіть найстаріша та найміцніша демократія у світі. «Ці кадри є наслідком брехні і ще більшої брехні, намагань розколоти суспільство та посіяти на найвищому рівні ненависть», - сказав Штайнмаєр. Він нагадав, що мирна передача влади за результатами вільних виборів є наріжним каменем демократії.

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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас написав у Tвіттері: «Вороги демократії будуть раді бачити ці неймовірні кадри з Вашингтона. Безладні слова перетворюються на насильницькі дії - на сходах Рейхстагу, а тепер і в Капітолії. Зневага до демократичних інститутів руйнівна. Трамп та його прихильники повинні нарешті прийняти рішення американських виборців і припинити топтати демократію».

Як повідомлялось, під час атаки на Капітолій напередодні загинули 4 людини. Конгрес США затвердив перемогу Джо Байдена.