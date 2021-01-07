Зеленський засудив сутички у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський засудив насильство проти Конгресу США після заворушень у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері, а також у розширеному коментарі, наданому Укрінформу пресслужбою глави держави.

«Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі - Конгресу США. Нас надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну спільну сесію, яка в переважній більшості підтвердила волю американського народу. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового Президента.», - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

Після цього у четвер Конгрес США все ж таки затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Фото: Офіс Президента