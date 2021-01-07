Ткаченко - про події у США: Найсильніша демократія світу під серйозним викликом

Події у столиці США Вашингтоні засвідчили, що найсильніша демократія світу опинилася під серйозним викликом. Але висновки ще попереду, як і позаду буде зловтіха прихильників автократії.

Таку думку висловив міністр інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"У столиці США оголошено комендантську годину. Найсильніша демократія світу під серйозним викликом. Але найважливіші висновки, очевидно, попереду. Як і позаду буде зловтіха прихильників автократії", - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу у Вашингтоні сталися сутички між прибічниками чинного президента США та правоохоронцями. Протестувальники спромоглися прорватися до будівлі Конгресу та на кілька годин перервати засідання, яке мало підтвердити перемогу на виборах Джо Байдена.

У Вашингтоні оголошено комендантську годину.