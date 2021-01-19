Інавгурація американських президентів: цікаві факти від посольства США

Інавгурація президента є однією з найдавніших демократичних традицій Сполучених Штатів Америки, що налічує понад 230 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство США в Україні, наводячи кілька фактів про цей важливий день американської демократії.

Присяга президента фактично є єдиним елементом інавгурації, якого вимагає конституція США. Новий глава держави може скласти її де завгодно, у будь-який час до фактичного початку терміну повноважень, при цьому будь-хто може бути присутнім як свідок.

Останніми роками голова Верховного суду США приводить до присяги новообраних президентів, але Келвіна Куліджа до присяги приводив його батько, нотаріус, у фермерському будинку у Вермонті о 02:47 ночі після отримання звістки про смерть президента Воррена Гардінга.

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На церемонії інавгурації іноземні держави, як правило, представляють їхні посли, а не лідери.

Джордж Вашингтон був єдиним президентом, інавгурація якого проходила у двох містах. Він давав присягу у Нью-Йорку 30 квітня 1789 року. А друга інавгурація відбулася 4 березня 1793 року у Філадельфії, яка на той час була столицею країни.

У 1841 році, попри лютий холод в день інавгурації, Вільям Генрі Гаррісон відмовився одягнути пальто на церемонію і через деякий час помер від застуди, яку підхопив того дня. Він пробув на посаді лише 32 дні.

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Барак Обама складав присягу чотири рази. Оскільки, приводячи його до присяги у 2009 році, голова Верховного суду США вимовив кілька слів неправильно, наступного дня Обама вирішив знову скласти присягу, бувши дуже пильним до таких речей. У 2013 році він склав присягу непублічно 20 січня, у неділю, а потім публічно – наступного дня.

Як повідомлялося, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена.