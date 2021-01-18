Пентагон проведе окрему перевірку нацгвардійців перед інавгурацією Байдена

Пентагон проведе окрему перевірку нацгвардійців перед інавгурацією Байдена

Укрінформ
Службовці Нацгвардії США, які забезпечують охорону комплексу Капітолія перед інавгурацією Байдена, пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

Про це заявив в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністерство перевірить нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні. Хоча у нас немає даних, які вказували б на загрозу зсередини, ми залучимо всі засоби, аби забезпечити захист столиці»,- розповів керівник Пентагону.

Зазначається, що така перевірка зазвичай проводиться правоохоронними органами перед масштабними заходами. Однак цього разу кількість залучених військових є унікальною.

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«Ми вдячні за підтримку ФБР, яке допомагає виконати це завдання, а також кожному з понад 25 тис. гвардійців, котрі відповіли на заклик своєї країни», - підкреслив Міллер.

Він також повідомив, що Національна гвардія округу Колумбія проводить додаткові навчання щодо виявлення потенційних загроз для всіх гвардійців, які прибувають до столиці.

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Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні розгорнуто багатотисячний контингент національної гвардії США, а також інших правоохоронних структур, які мають гарантувати безпеку інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

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