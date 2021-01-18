Пентагон проведе окрему перевірку нацгвардійців перед інавгурацією Байдена

Службовці Нацгвардії США, які забезпечують охорону комплексу Капітолія перед інавгурацією Байдена, пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

Про це заявив в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністерство перевірить нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні. Хоча у нас немає даних, які вказували б на загрозу зсередини, ми залучимо всі засоби, аби забезпечити захист столиці»,- розповів керівник Пентагону.

Зазначається, що така перевірка зазвичай проводиться правоохоронними органами перед масштабними заходами. Однак цього разу кількість залучених військових є унікальною.

«Ми вдячні за підтримку ФБР, яке допомагає виконати це завдання, а також кожному з понад 25 тис. гвардійців, котрі відповіли на заклик своєї країни», - підкреслив Міллер.

Він також повідомив, що Національна гвардія округу Колумбія проводить додаткові навчання щодо виявлення потенційних загроз для всіх гвардійців, які прибувають до столиці.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні розгорнуто багатотисячний контингент національної гвардії США, а також інших правоохоронних структур, які мають гарантувати безпеку інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.