Конгрес США закрили - спрацював сигнал тривоги

Будівлю Конгресу США закрили через зовнішню загрозу безпеці та після спрацювання пожежної тривоги неподалік Капітолія.

За повідомленням The Hill, інцидент стався в понеділок вранці, передає Укрінформ.

«Повідомлення електронною поштою, розіслане законодавцям, зазначає, що станом на 10:30 ранку входи та виходи з комплексу закриті. Тим, хто знаходився всередині будівель (Конгресу США – ред.), наказано триматися подалі від вікон та дверей, що виходять назовні. Тим, хто перебував ззовні, наказано «шукати укриття», - зазначається в публікації.

Свідки подій повідомляють про появу диму поблизу комплексу Капітолія у момент репетиції інавгураційних заходів обраного президента Джо Байдена, які мають відбутися в середу.

«Дим піднімається за будівлею Капітолію. Учасники репетиції інавгурації, здається, будуть евакуйовані. На території Капітолію лунає оголошення про небезпеку»,- написав у Твіттері, перебуваючи на місці подій, журналіст Global News Джексон Проскоу.

Пізніше він повідомив, що дим розсіявся, втім люди, які брали участь у репетиції, все ж залишили місце подій.

Тим часом з повідомлення Пожежного департаменту округу Колумбія стало відомо про пожежу за кілька кварталів від комплексу Конгресу США в таборі безхатьків.

«Пожежники Вашингтона загасили пожежу у 100-му кварталі в районі Ейч-стріт на Південному сході. Поранених не було. Це пояснює дим (неподалік комплексу Капітолію – ред.), який бачили багато свідків», - зауважили в пожежному департаменті.

Як повідомлялося, наразі комплекс Капітолію охороняють тисячі правоохоронців та представників Нацгвардії США. Національний мол Вашингтона обнесений парканом, автомобільні під’їзди в центрі міста заблоковані для руху поліцейськими.