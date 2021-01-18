ФБР і Міноборони перевіряють нацгвардійців у Капітолії перед інавгурацією Байдена – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міноборони перевіряють всіх відряджених до Капітолія бійців Нацгвардії на тлі побоювань щодо «інсайдерського» нападу під час інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зазначається, що всього охорону інавгурації Байдена у Вашингтоні будуть забезпечувати 25 тисяч нацгвардійців.

Поки що, за словами міністра армії США Раяна МакКарті, не виявлених жодних доказів такої загрози з боку нацгвардійців, які братимуть участь у забезпеченні інавгурації.

«Ми продовжуємо процес перевірки всіх, хто був відряджений на цю операцію (щодо захисту Капітолія – ред.)», - додав він.

МакКарті повідомив, що наразі бійці Нацгвардії також отримують інструктаж, як саме виявляти потенційну загрозу інсайдерської атаки.

Зазначається, що до процесу з перевірки нацгвардійців, який розпочався ще минулої середи, також підключено ФБР. У Бюро перевіряють імена нацгвардійців по своїх базах.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.