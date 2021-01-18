ФБР і Міноборони перевіряють нацгвардійців у Капітолії перед інавгурацією Байдена – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Зазначається, що всього охорону інавгурації Байдена у Вашингтоні будуть забезпечувати 25 тисяч нацгвардійців.
Поки що, за словами міністра армії США Раяна МакКарті, не виявлених жодних доказів такої загрози з боку нацгвардійців, які братимуть участь у забезпеченні інавгурації.
«Ми продовжуємо процес перевірки всіх, хто був відряджений на цю операцію (щодо захисту Капітолія – ред.)», - додав він.
МакКарті повідомив, що наразі бійці Нацгвардії також отримують інструктаж, як саме виявляти потенційну загрозу інсайдерської атаки.
Зазначається, що до процесу з перевірки нацгвардійців, який розпочався ще минулої середи, також підключено ФБР. У Бюро перевіряють імена нацгвардійців по своїх базах.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.
Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.
Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.