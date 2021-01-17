ФБР перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію іноземцями

На тлі підготовки до інавгурації Джо Байдена Федеральне бюро розслідувань перевіряє, чи могли іноземні уряди, організації або приватні особи надавати фінансову підтримку тим, хто допомагав планувати та здійснювати штурм будівлі Конгресу США 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це інформує NBC News.

У рамках розслідування ФБР вивчає виплати біткойнами у еквіваленті 500 тис. доларів учасникам заворушень у Вашингтоні 6 січня, зокрема членам радикального руху "Альтернативних правих" (alt-right).

До цих фінансових операцій, ймовірно, причетний неназваний громадянин Франції. Платежі були задокументовані компанією, яка аналізувала перекази у криптовалюті.

Крім того, у спільній оцінці загроз, опублікованій цього тижня ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки та іншими федеральними відомствами, відзначається, що після заворушень 6 січня "російські, іранські та китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити подачу інформації певного спрямування задля просування своїх політичних інтересів в період передачі президентської влади" у США.

«Російські державні ЗМІ "посилили трансляцію месиджів, пов'язані з жорстоким та хаотичним характером заворушень у Вашингтоні, імпічментом президента Трампа та цензурою у соціальних мережах», - йдеться у повідомленні американської розвідки.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.