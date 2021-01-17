Палата представників США проведе розслідування заворушень у Капітолії

Палата представників США детально проаналізує помилки правоохоронців й розвідників, що дозволили заколотникам прорватися до будівлі Капітолію США минулого тижня й відкласти важливе голосування.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у листі, надісланому керівництвом Палати представників очільникам правоохоронних й розвідувальних служб США, пише CNBC.

“Ця історія ще триває й включає елементи неймовірної відваги деяких членів поліції Капітолію й інших правоохоронців; приголомшливої зради злочинців та очевидних й високопоставлених невдач, особливо в аспекті розвідувальної та безпекової готовності”, - стверджується у листі.

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Зазначається, що лист підписали голови чотирьох комітетів Палати представників. У ньому законодавці закликають ФБР, Департамент внутрішньої безпеки, Національний антитерористичний центр та Директора Національної розвідки надати документи та провести брифінги стосовно того, що спецслужби знали на цю тему до початку заворушень.

CNBC нагадує, що генеральні інспектори Департаментів юстиції, оборони, внутрішньої безпеки та внутрішніх справ вже розпочали вивчення діяльності цих органів напередодні зіткнень.

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Як відомо, за інформацією ЗМІ охороні Капітолію США було заздалегідь відомо про можливі заворушення 6 січня у Вашингтоні, однак це не допомогло спинити проникнення на територію об’єкта.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin