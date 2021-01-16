Поліція Капітолію США затримала чоловіка з пістолетом і 500 патронами

Чоловік із незареєстрованим пістолетом та понад 500 патронами намагався проїхати на своєму пікапі в зону безпеки навколо Капітолію США, де 20 січня має відбутися інавгурація Джо Байдена.

Як передає Укрінформ із посиланням на CNN, правоохоронці затримали порушника.

«Поліція Капітолію США заарештувала чоловіка зі штату Вірджинія під час спроби проїзду через поліцейський блокпост у центрі Вашингтона підробленими документами, зарядженим пістолетом та понад 500 патронами», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що інцидент стався в п’ятницю, близько 18:30 за місцевим часом.

Читайте також: Facebook заборонив організацію подій у центрі Вашингтона через інавгурацію Байдена

Чоловік, ідентифікований як Уеслі Аллен Білер під’їхав на своєму пікапі до поліцейського пункту пропуску північніше будівлі Капітолію. Він показав офіцерам документ, що підтверджував його можливість відвідувати церемонію інавгурації, однак поліція визначила, що це була підробка.

Коли поліціянти запитали Білера, чи має він при собі зброю, чоловік зізнався, що має напівавтоматичний пістолет Glock у центральному підлокітнику. Пістолет був заряджений 17 патронами. Правоохоронці вилучили зброю, а також 509 патронів та іншу амуніцію.

Білер був заарештований за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї, боєприпасів, а також через інші правопорушення.

Нагадаємо: ФБР неодноразово заявляло про отриману інформацію щодо запланованих протестів зі зброєю перед інавгурацією обраного президента США Джо Байдена.

Фото: ЕРА/UPG