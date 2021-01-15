У США скасували недільну репетицію інавгурації Байдена – ЗМІ

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, 17 січня, відклали через проблеми з безпекою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico з посилання на власні джерела.

За інформацією видання, репетицію перенесли на понеділок, 18 січня.

Зазначається, що команда Байдена також скасувала заплановану на понеділок поїздку потягом з Вілмінгтона до Вашингтона через загострення проблем з безпекою.

Інавгураційний комітет президента відмовився коментувати дану інформацію.

Байден попросив свого кандидата на посаду заступника генерального прокурора Лізу Монако виконувати обов'язки тимчасового радника з питань внутрішньої безпеки, пише видання.

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Раніше директор ФБР Крістофер Врей заявив, що бюро проводить розслідування щодо осіб, які можуть загрожувати безпеці інавгурації.

Зокрема, через штурм будівлі Конгресу США заарештовано понад 100 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, зокрема один правоохоронець.

Після зачищення Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Інавгурація президента Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолія. Через карантинні обмеження, а також загрозу заворушень церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.

Центр столиці США вже повністю перекритий бетонними загорожами, залізними парканами, а також важкою технікою та поліцейськими автівками.

Федеральне бюро розслідувань напередодні отримало інформацію про ймовірність збройних протестів у столиці та інших містах США до дня інавгурації 46-го президента.

Для посилення заходів безпеки до Вашингтона прибули понад 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

фото: Getty Images