Леді Гага співатиме гімн США на інавгурації Байдена
Укрінформ
Гімн США на інавгурації обраного президента США Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс 20 січня виконає популярна співачка Леді Гага.
Як передає Укрінформ про це пише Variety з посиланням на представника артистки.
Зазначається, що для Леді Гаги це буде не перший виступ з нагоди інавгурації президента США. Зокрема, у 2013 році вона виступала на балу у Білому домі, який проходив на наступний день після вступу на посаду Барака Обами.
На інавгурації 20 січня також виступлять відома співачка Дженніфер Лопес та поетеса Аманда Горман, перша у США володарка Національної молодіжної поетичної премії.
Як повідомляв Укрінформ, у центрі Вашингтона закриють 13 станцій метро з метою підготовки і забезпечення порядку на церемонії інавгурації Джо Байдена.