У Вашингтоні закриють 13 станцій метро до інавгурації Байдена

У центрі Вашингтона на тиждень закриють 13 станцій метро з метою підготовки і забезпечення порядку на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

Про це йдеться у заяві керівника Управління транспорту Вашингтона Пола Відефелда, передає Укрінформ з посиланням на New York Post.

У п'ятницю, 15 січня, закриють 11 станцій метро, ​​а також змінять маршрут руху 26 автобусів з урахуванням нової зони безпеки для проведення церемонії інавгурації. Ще дві станції закриють в суботу.

«Ми тісно співпрацюємо з нашими регіональними і федеральними партнерами, щоб забезпечити безпеку населення під час цієї події і завадити поїздкам людей в межі зони, що охороняється», - зазначив Відефельд.

За його словами, станції, які закриють, знаходяться безпосередньо близько біля Капітолія, який 6 січня атакували прихильники чинного президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань США отримало інформацію про підготовку протестів з озброєними демонстрантами до дня інавгурації Байдена біля будівлі Капітолію 20 січня.

У рамках підготовки до забезпечення порядку на інавгурації Пентагон вирішив видати зброю нацгвардійцям, які охоронятимуть Капітолій під час церемонії.

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Загалом правопорядок на інавгурації у Вашингтоні забезпечуватимуть близько 15 тисяч військових, і щонайменше ті з них, які охоронятимуть Капітолій, будуть озброєні.