Байден закликав Сенат не відкладати розгляд питання про імпічмент Трампу

Байден закликав Сенат не відкладати розгляд питання про імпічмент Трампу

Укрінформ
Обраний президент США Джо Байден закликав верхню палату Конгресу провести процес імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Ця країна (США - ред.) також залишається у владі смертельного вірусу і нестабільної економіки… Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб виконати свої конституційні обов'язки щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни», - наголосив Байден.

Як повідомляв Укрінформ, нижня палата Конгресу США більшістю голосів затвердила у середу рішення про оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту.

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Рішення про імпічмент підтримали 232 законодавці, у тому числі 10 однопартійців Трампа. Проти висловилися 197 конгресменів, які представляють Республіканську партію.

Далі затверджена стаття з імпічменту з обвинуваченнями проти Трампа має бути відправлена до Сенату США.

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Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що процес імпічменту не може бути завершений до інавгурації Байдена, призначеної на 20 січня. У зверненні до законодавців після голосування в Палаті представників він пояснив, що сенатори можуть зібратися не раніше 19 січня.

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