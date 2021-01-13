Інавгурація Байдена: для охорони Капітолія нацгвардії США нададуть зброю

Американським нацгвардійцям, які охоронятимуть Капітолій протягом церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, нададуть зброю через побоювання заворушень з боку прихильників Дональда Трампа.

Про це повідомили в Міністерстві оборони США, передає Укрінформ із посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що загалом порядок на інавгурації у Вашингтоні забезпечуватимуть близько 15 тисяч військових з усієї країни, і щонайменше ті з них, які охоронятимуть Капітолій, будуть озброєні.

Як зазначається, таке рішення в американському міноборони прийняли після заворушень біля Конгресу США в минулу середу та розмови зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі, яка закликала Пентагон посилити заходи безпеки під час вступу на посаду новообраного президента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань США отримало інформацію про підготовку протестів з озброєними учасниками до дня інавгурації Джо Байдена біля будівлі Капітолію США, а також у столицях американських штатів по всій країні.

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Як передавав Укрінформ, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, у тому числі один правоохоронець. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

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