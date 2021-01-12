Держдеп США скасував усі закордонні поїздки до інавгурації Байдена

Державний департамент США скасував усі заплановані поїздки на цей тиждень, зокрема візит державного секретаря Майкла Помпео до Бельгії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Таке рішення було прийняте у зв'язку з передачею влади команді обраного президента Джо Байдена.

"Ми очікуємо від нової адміністрації список кар'єрних співробітників, які залишаться на відповідальних посадах в якості виконуючих обов'язки, поки Сенат не завершить процес затвердження нових співробітників. Ми скасовуємо всі заплановані на цей тиждень поїздки, зокрема поїздку державного секретаря до Європи", - йдеться у заяві Держдепу США.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади у новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики та національної безпеки.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року у Вашингтоні.