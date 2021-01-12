Держдеп США скасував усі закордонні поїздки до інавгурації Байдена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Таке рішення було прийняте у зв'язку з передачею влади команді обраного президента Джо Байдена.
"Ми очікуємо від нової адміністрації список кар'єрних співробітників, які залишаться на відповідальних посадах в якості виконуючих обов'язки, поки Сенат не завершить процес затвердження нових співробітників. Ми скасовуємо всі заплановані на цей тиждень поїздки, зокрема поїздку державного секретаря до Європи", - йдеться у заяві Держдепу США.
Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади у новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики та національної безпеки.
Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року у Вашингтоні.