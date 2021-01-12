Трамп заявив, що його імпічмент викличе «величезний гнів»

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп вважає зусилля демократів у Конгресі США щодо початку процедури імпічменту проти нього «полюванням на відьом».

Про це він заявив у вівторок перед вильотом до штату Техас, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Щодо імпічменту – це продовження найбільшого полювання на відьом в історії політики. Це безглуздо», - висловив свою реакцію чинний президент США.

Він наголосив, що демократи в Конгресі «роблять дійсно жахливу річ», ініціюючи його відставку.

«Для Ненсі Пелосі і Чака Шумера подальше просування в цьому напрямі, я думаю, завдасть величезної небезпеки нашій країні і викличе величезний гнів. Я не хочу насильства», - наголосив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок демократи внесли резолюцію щодо запровадження процедури імпічменту проти президента Трампа через «підбурювання до заколоту». Законодавці вважають, що глава Білого дому під час виступу перед натовпом 6 січня підштовхнув своїх прихильників штурмувати Конгрес, щоб завадити процедурі формального затвердження перемоги Байдена на виборах президента США.

Фото: Білий дім