Трамп заявив, що його імпічмент викличе «величезний гнів»
Про це він заявив у вівторок перед вильотом до штату Техас, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Щодо імпічменту – це продовження найбільшого полювання на відьом в історії політики. Це безглуздо», - висловив свою реакцію чинний президент США.
Він наголосив, що демократи в Конгресі «роблять дійсно жахливу річ», ініціюючи його відставку.
«Для Ненсі Пелосі і Чака Шумера подальше просування в цьому напрямі, я думаю, завдасть величезної небезпеки нашій країні і викличе величезний гнів. Я не хочу насильства», - наголосив Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок демократи внесли резолюцію щодо запровадження процедури імпічменту проти президента Трампа через «підбурювання до заколоту». Законодавці вважають, що глава Білого дому під час виступу перед натовпом 6 січня підштовхнув своїх прихильників штурмувати Конгрес, щоб завадити процедурі формального затвердження перемоги Байдена на виборах президента США.
Фото: Білий дім