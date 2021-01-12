Палата представників США планує голосувати за імпічмент Трампа у середу – CNN

Демократична більшість у Палаті представників американського Конгресу планує провести засідання, на якому голосуватиме за імпічмент президента Дональда Трампа, в середу, 13 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела в Конгресі.

«У недавній телефонній розмові лідер (демократичної – ред.) більшості в Палаті представників Стені Хойєр сказав, що Палата проголосує на засіданні в середу за імпічмент президента Трампа»,- повідомили джерела.

У понеділок демократи в нижній палаті внесли резолюцію, яка передбачає імпічмент для Трампа, якщо віцепрезидент Пенс не застосує ближчими днями поправки 25 до Конституції США, яка передбачає відсторонення «недієздатного» президента від влади. Цього ж дня республіканці не підтримали ухвалення за спрощеною процедурою резолюції про необхідність застосування цієї поправки, тому голосування щодо неї заплановане на вівторок.

Крім того, за інформацією джерел, лідер демократів у нижній палаті Конгресу запевнив своїх колег, що в самому Капітолії та навколо нього під час голосувань у вівторок і середу буде забезпечена посилена охорона.

Як повідомляв Укрінформ, демократи ініціюють імпічмент президенту Дональду Трампу зі звинуваченнями у підбурюванні до повстання перед штурмом його прихильників Конгресу США.