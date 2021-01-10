Пенс розглядає можливість перейняти на себе президентські повноваження в США - CNN

Віцепрезидент США Майк Пенс не виключає можливості застосування 25-ої поправки Конституції в разі, якщо поведінка Дональда Трампа загрожуватиме нації.

Про це повідомив у суботу американський телеканал CNN із посиланням на джерела, наближені до віцепрезидента, передає Укрінформ.

«Джерело сказало, що в команді Пенса існує певна стурбованість з приводу ризиків застосування 25-ї поправки або навіть процесу імпічменту, оскільки Трамп може вчинити якісь необдумані дії, що можуть створити небезпеку для нації», - зазначається в повідомленні.

До вечора суботи Трамп і Пенс не спілкувалися після того, як Конгрес США штурмували прихильники чинного глави Білого дому, в результаті чого загинули п'ять людей, включаючи співробітника поліції. Трамп також не оприлюднив жодного публічного коментаря, щоби засудити смертельні погрози на адресу Пенса, висловлені в соціальних мережах його прихильниками.

«Пенс нарешті побачив мстивість президента", - заявило одне із джерел.

За інсайдерською інформацією також відомо, що Дональд Трамп продовжує гніватися на віцепрезидента, а Майкл Пенс розчарований і засмучений діями Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, 25 поправка Конституції США передбачає передачу повноваження глави Білого дому віцепрезидентові в разі, якщо президент не здатний керувати державою.