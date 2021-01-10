Пенс таки прийде на інавгурацію Байдена — ЗМІ

Віцепрезидент США Майкл Пенс вирішив бути присутнім на інавгурації новообраного президента Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на наближені до Пенса джерела пише NBC News.

“Віцепрезидент Майк Пенс відвідає інавгурацію обраного президента Джо Байдена й віцепрезидента Каміли Харріс”, - стверджує NBC News.

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Видання зазначає, що під час заворушень у Конгресі раніше цього тижня Майкл Пенс був вимушений переховуватися у секретному бункері, однак Дональд Трамп жодного разу не поцікавився його станом.

“Поки віцепрезидент із родиною перебував у бункері в Капітолії, президент не контактував із ним, аби упевнитися в його безпеці й не засудив тих, хто закликав до страти віцепрезидента”, - розповів співрозмовник видання.

NBC News нагадує, що учасники заворушень, які проникли до будівлі Конгресу, кричали: “Стратити Пенса!”.

Зазначимо, що чинний президент США раніше заявив, що не піде на інавгурацію до Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.