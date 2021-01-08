Заворушення у США: Краш-тест для демократії

Якими будуть наслідки для Трампа та наступні іспити для Сполучених Штатів

Кривавий хаос у будівлі Капітолію, спричинений прихильниками Дональда Трампаминулої середи, призвів до чотирьох смертей, арешту 68 агресивних протестувальників та поранення майже півтора десятка правоохоронців. У американському Конгресі вже назвали це спробою «перевороту», який намагався вчинити Дональд Трамп, щоби завадити визнаннюзаконної перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Для самого Трампа це мало наслідки, що були кардинально протилежні його очікуванням ізмусили різко змінити тактику поведінки та формально визнати свою поразку на виборах. Він навіть пообіцяв «мирну» передачу влади наступному президентові. Під тиском обставин Трамп потрапив у пастку власної конспірологічної теорії про «вкрадені» вибори, якою він безсоромно накручував неосвічений і довірливий електорат.

ШТУРМ КОНГРЕСУ

Зранку 6 січня Дональд Трамп особисто з трибуни неподалік Білого дому закликав своїх прихильників, що з’їхалися з далеких штатів, «врятувати» країну та «битися за Трампа».

«Ми прийшли вимагати, щоби Конгрес вчинив правильно й порахував лише тих виборців, які проголосували законно. Я знаю, що незабаром усі, хто зібрався тут, підуть до будівлі Капітолію, щоби ваші мирні й патріотичні голоси були почуті», - заявив Трамп перед тим, як заряджений натовп рушив до Конгресу.

При цьому він не цурався безпідставно закидати демократам і електоральній системі США «крадіжку» голосів та називати ЗМІ «найбільшою проблемою».

Після мітингу, за інформацією джерел у Білому домі, Трамп насолоджувався кадрами телетрансляції, коли натовп почав штурмувати головний законодавчий орган країни.

У цей час у будівлі Конгресу відбувалися засідання членів Палати представників і Сенату, де мали бути обговорені й затверджені результати голосувань вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Це був останній офіційний етап закріплення підсумків президентських виборів 3 листопада, остання можливість для Трампа зірвати формальний процес визнання перемоги Байдена.

«Коли ми сиділи в залі голосувань Сенату, слухаючи виступи колег, співробітники Конгресу повставали й почали швидко ходити», - згадує момент прориву протестувальників сенаторка-демократка Кірстен Джіллібренд.

Кірстен Джіллібренд

Секретна служба в мить евакуювала віцепрезидента Майка Пенса з крісла головуючого в залі, зазначила Джіллібренд. А за кілька хвилин поліція Капітолію повідомила про вторгнення протестувальників у будівлю Конгресу.

Колишній військовий, конгресмен Джейсон Кроуо писав свої враження від нападу в іншій частині Капітолію, де розташована Палата представників: «Я не відчував подібного вже понад 15 років, відколи був армійським рейнджером в Іраку й Афганістані, і не думав, що мені знову доведеться пробиватися до виходу». Законодавець опинився в групі з близько сотні інших колег, оточених із різних боків бунтівниками впродовж 15-20 хвилин. Кроу зазначив, що йому довелося «переключитися в режим рейнджера» та допомогти поліції знайти вихід із ситуації.

Дехто із законодавців намагався сховатися за кріслами у той час, як за стінами були чутні вигуки протестувальників та окремі постріли. Багатьом довелося надягати протигази, оскількиприміщення Капітолію були наповнені сльозогінним газом.

АНТИПАТІЯ ДО ТРАМПА

Сенатори й конгресмени відчули справжнє приниження й страх від нападу протестувальників, накручених промовою Трампа. Тож не дивно, що більшість однопартійців президента згодом сповнила різка антипатію до нього.

За кілька годин після штурму і втручання силовиків члени Конгресу змогли повернутися до процедури затвердження результатів виборів, яка тривала до четвертої ранку наступного дня.

Тим часом політичні соратники Трампа стали публічно відмежовуватися від нього. Принаймні, про відставку одразу заявили двоє міністрів, радник із команди національної безпеки Білого дому, а також колишній очільник адміністрації президента й вірний соратник Трампа Мік Малвені, який потім працював спецпосланником президента в Північній Ірландії.

Мік Малвені

Про те, що Трамп «зрадив свій офіс» заявив і колишній генпрокурор США Вільям Барр, який ще донедавна твердо відстоював юридичні інтереси Трампа всупереч власному авторитету.

Вільям Барр / Фото: EMAN MOHAMMED FOR NPR

Насильство в Капітолії засудили навіть держсекретар США Майк Помпео та міністр оборони США Крістофер Міллер. Щоправда, у своїх заявах вони не згадали про те, чиї саме прихильники вдерлися до Конгресу США.

Майк Помпео

Консолідована позиція республіканців зрештою змусила президента Трампа публічно засудити своїх же прибічників, що штурмували Капітолій, та назвати їх порушниками закону, які нестимуть відповідальність. У численних дописах у соціальних мережах згодом учасники протестів висловили розчарування й образу на свого «лідера», заради якого вони були готові зробити багато чого.

ЧОГО НЕ ОЧІКУВАВ ТРАМП

Найпершим і найганебнішим наслідком для Дональда Трампа може стати застосування проти нього 25-ї поправки Конституції. В умовах, коли демократи і республіканці в Конгресіта, що важливо, ключові фігури в уряді вважатимуть чинного главу Білого дому недієздатним, вся повнота відповідальності може бути передана віцепрезидентові Майку Пенсу. Принаймні з такою ініціативою виступили лідери Демократичної партії в Сенаті й Палаті представників.

Майк Пенс / Фото: Aaron P. Bernstein/Getty Images

Якщо Пенс та уряд відмовляться застосовувати цю поправку, демократи погрожують новим імпічментом. Й хоча Трампу й так залишилось півтора тижня до офіційного завершення повноважень, це загрожує ще більш негативними наслідками для й так зіпсованого іміджу Республіканської партії. Тут варто згадати, що після другого туру виборів до Сенату США в штаті Джорджія 6 січня республіканці втратили вирішальну більшість у верхній палаті Конгресу. І партійне керівництво покладає значну частину провини за це саме на Трампа та його політику дискредитації демократичних виборів у США.

Ще одним наслідком для Трампа може стати серія розслідувань, ініційованих демократами в Конгресі США. Формально, одне з них уже було ініційоване законодавцями через вимоги президента «знайти» йому голоси в Джорджії – попри повторно перераховані й затверджені результати виборів. До цього процесу можуть додатися звинувачення в спробі перевороту та нападу на Конгрес, а також кілька інших справ, пов’язаних із сумнівною діяльністю Трампа і його команди.

Наразі виникла незрозуміла ситуація в Білому домі, коли чинний президент втратив довіру свого оточення, однак продовжує формально очолювати найголовніший офіс країни. Ситуацію ускладнює перехідний період та хаотичні кадрові зміни «в останній момент» ініційовані особисто президентом. У Вашингтоні не виключають, що прихильники Дональда Трампа зможуть знову спробувати розхитати ситуацію для того, щоби ускладнити перехід влади. У цьому зв’язку мер столиці Мюріел Баузер продовжила надзвичайний стан у місті до 21 січня, наступного дня після інавгурації Джо Байдена.

Мюріел Баузер

Тим часом соцмережі Facebook та Instagram заблокували акаунти Трампа до завершення його президентських повноважень. Інші платформи, зокрема,Twitter, Snapchat, Twitch, YouTube, Shopify, також ввели обмеження для облікових записів чинного глави Білого дому – враховуючи його прихильність підбурювати населення через відкриті канали в інтернеті.

Попри завершення президентських повноважень у США Дональд Трамп продовжує виконувати звичну для себе роль шоумена, яка останнім часом має більш глобальні масштаби та наслідки. За подіями в Америці стежить весь світ, у тому числі, Україна. Це важливо, адже Сполучені Штати продовжують витримувати краш-тести на міцність, від результатів яких залежить майбутній розвиток світової демократії. Поки що американська «система стримування й противаг» справлялася з натиском популізму й брудної політики чинної адміністрації. Далі – не менш важливий іспит на возз’єднання нації та поновлення глобального авторитету Сполучених Штатів Америки за вже нової команди.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Фото: АА та Getty Images