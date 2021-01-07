Вибори у Джорджії принесли демократам фактичну більшість у Сенаті

На виборах у штаті Джорджія, які визначають баланс сил у верхній палаті Конгресу США на наступні два роки, перемогли демократи Рафаель Ворнок та Джон Озоф.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише АР.

“Після підрахунку останніх голосів демократи здобули обидва місця у Сенаті від Джорджії, а разом з ними і більшість у Сенаті США. Цим вони завдали разючої поразки Дональду Трампу в останні турбулентні дні його президентства та суттєво покращили долю прогресивного порядку денного обраного президента Джо Байдена”, - вказує агентство.

Зазначається, що Джон Озоф та Рафаель Ворнок перемогли опонентів від Республіканської партії Девіда Пердю та Келлі Лоеффлер через два місяці після того, як Джо Байден став першим кандидатом у президенти від Демпартії, який здобув перемогу в Джорджії з 1992 року.

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“Ворнок, який служив пастором у тій само церкві Атланти, де проповідував правозахисник Мартін Лютер Кінг, став першим афроамериканцем, обраним до Сенату від Джорджії. Водночас Озоф став першим сенатором-євреєм від Джорджії та ще й наймолодшим членом верхньої палати Конгресу (йому 33 роки)”, - пояснює АР.

Додамо, що після підбиття підсумків виборів у Джорджії демократи й республіканці мають однакову кількість представників у Сенаті. Однак де-факто більшість тепер перейшла до Демпартії, оскільки співголова Сенату – демократ. Він зазвичай утримується від голосування, але може взяти в ньому участь у разі рівної кількості голосів.