У Джорджії другий раунд виборів визначить більшість у Сенаті США

В американському штаті Джорджія 5 січня проходить другий раунд виборів на дві посади в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, другий тур проводиться у зв'язку з тим, що жоден з чотирьох кандидатів не отримав більшості на виборах 3 листопада 2020 року.

Якщо у другому турі переможуть два демократи, партія матиме більшість у Сенаті: місця розділяться порівну, а вирішальний голос отримає обраний віцепрезидент Камала Гарріс.

Якщо ж переможе хоча б один республіканець, Конгрес залишиться розділеним: Палату представників контролюватимуть демократи, а Сенат - республіканці.

У листопаді у Джорджії проголосували близько 5 мільйонів виборців, з них 3,6 мільйона - достроково. У другому турі достроково проголосували трохи більше 3 мільйонів виборців. У листопаді більшість тих, хто голосував достроково, підтримали демократів, тому для республіканців явка у вівторок має ключове значення.

Джорджія також є одним зі штатів, де чинний глава Білого Дому Дональд Трамп оскаржує перемогу Джо Байдена на виборах президента, заявляючи - без надання підтверджень - про масштабні фальсифікації під час голосування.

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Представники виборчих органів штату, в тому числі республіканці, підтвердили, що підрахунок голосів був точним. Кілька судів відхилили позови Трампа.

Як повідомлялося, 3 січня видання Washington Post опублікувало аудіозапис розмови Трампа з держсекретарем Джорджії. Згідно із записом, президент зажадав від голови виборчої системи штату «знайти» достатньо голосів, щоб змінити підсумки виборів в цьому штаті на його користь.

Байден став першим з 1992 року кандидатом у президенти від Демократичної партії, який здобув перемогу в Джорджії.