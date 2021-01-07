Спецпосланець США в Північній Ірландії звільнився через події у Вашингтоні

Спеціальний посланник США в Північній Ірландії Мік Малвані оголосив про свій відхід з дипломатичного поста на тлі заворушень біля будівлі Капітолію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Колишній глава адміністрації президента США Дональда Трампа сказав, що це його єдиний вихід після заворушень в будівлі Капітолія в середу, які він назвав «спробою державного перевороту».

Як зазначає видання, Малвані - один з багатьох чиновників, які звільнилися у відповідь на насильство в середу ввечері у Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Там повинно було відбутися остаточне затвердження результатів голосувань вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена у боротьбі за пост глави Білого дому.

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Під час зіткнень біля будівлі Конгресу США загинули чотири людини, серед них - Ешлі Беббітт, ветеран ВПС США. Також поліція затримала 52 особи.

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

У четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.