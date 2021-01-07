Глава апарату першої леді США подала у відставку на тлі сутичок біля будівлі Конгресу

Керівник апарату першої леді США Меланії Трамп Стефані Грішем подала у відставку на тлі сутичок біля будівлі Конгресу США у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

Грішем раніше працювала прессекретарем Білого дому, а також директором з комунікацій в його апараті.

Окрім неї про відставку також заявила секретар із протокольних питань Анна Крістіна "Ріккі" Ніcета.

Раніше у середу у відставку пішла також заступник прессекретаря Білого дому Сара Метьюз.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.