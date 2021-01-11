ФБР викрило плани збройного штурму Капітолія до дня інавгурації Байдена – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію про підготовку протестів з озброєними учасниками до дня інавгурації Джо Байдена біля будівлі Капітолію США, а також у столицях американських штатів по всій країні.

Про це повідомляє в понеділок американське видання Business Insider із посиланням на інформаційний бюлетень ФБР, передає Укрінформ.

«Протести заплановані в столицях усіх 50-ти штатів з 16 по 20 січня, а також біля Капітолія США з 17 по 20 січня», - зазначається в повідомленні.

Видання також посилається на репортера ABC News Аарона Катерського, який розмістив на своїй твітер-сторінці ексклюзив від правоохоронців.

«ФБР отримало інформацію про конкретну озброєну групу, яка має намір прибути до Вашингтона 16 січня. Вони попередили: якщо Конгрес спробує припинити повноваження президента США шляхом застосування 25-ї поправки, відбудеться величезне повстання», - зазначає журналіст ABC News.

Ці повідомлення стали додатковим аргументом на користь рішення компанії Twitter анулювати обліковий запис президента Дональда Трампа, оскільки його прихильники використовували його ж твіти для планування потенційно жорстких демонстрацій, пише видання.

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«Плани майбутніх акцій протесту зі зброєю вже розповзлися в мережі Twitter і поза нею, включно із новим штурмом Капітолія США, а також його будівель 17 січня 2021 року», - заявили тоді в компанії Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, у тому числі один правоохоронець. У цьому зв’язку демократи в Палаті представників 11 січня внесли резолюцію про імпічмент президента Трампа. Вони пригрозили провести голосування щодо імпічменту в прискореному режимі, якщо віцепрезидент Майк Пенс не застосує 25-ї поправки Конституції, щоб відсторонити Дональда Трампа від посади в Білому домі.