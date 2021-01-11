Меркель вважає проблемою блокування Трампа у соцмережах

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає проблемою блокування акаунтів президента США Дональда Трампа у соціальних мережах попри суперечливий зміст його постів.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Канцлер вважає проблематичним, що так надовго заблокований профіль Трампа», - сказав Зайберт.

Проблематичним, з точки зору німецького уряду, є, за словами Зайберта, що це відбувається на підставі рішення керівництва компанії-провайдера. Подібні рішення мають приймати держава, законодавці, адже право на висловлення думок належить до основних прав і свобод.

Водночас, підкреслив Зайберт, федеральний уряд переконаний, що оператори соціальних мереж «несуть дуже велику відповідальність за те, щоб політична комунікація не була отруєна ненавистю, брехнею та підбурюванням до насильства».

Отже є правильним позначати такі пости або видаляти деякі з них, а пости і твітти, які містять ненависть, фальшиві повідомлення, є постійним викликом, додав Зайберт.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Під час зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Пізніше Конгрес США все ж затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Інавгурація відбудеться 20 січня.

8 січня Twitter заявив, що назавжди заблокував обліковий запис Трампа - «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Невдовзі генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що профілі Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Байдена.

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший день торгів після того, як соцмережа назавжди заблокувала акаунт Трампа.

фото: Ольга Танасійчук