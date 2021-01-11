Платіжний сервіс Stripe заблокував акаунт Трампа – WSJ

Сервіс електронних платежів Stripe заблокував акаунт президента США Дональда Трампа після заворушень біля будівлі Конгресу, які відбулися минулого тижня у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія надає технічну і банківську інфраструктури для систем онлайн платежів. Через Stripe команда Трампа збирала гроші на суди зі штатами по всій країні. Майже всі судові позови відхилили, проте Республіканська партія все одно змогла зібрати сотні мільйонів доларів.

Сервіс вирішив забанити акаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня через заохочення насильства, що суперечить політиці компанії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше акаунти Трампа заблокували у Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Snap, Pinterest і Spotify.

Соціальну мережу Parler, популярну серед прихильників Трампа, відключили від серверів Amazon. До цього Parler видалили з магазинів додатків App Store і Google Play.

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6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.