Акції Twitter обвалилися після блокування акаунта Трампа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Компанія заявила, що зупинка роботи акаунта Трампа, який налічував понад 88 мільйонів підписників, пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму будівлі Конгресу США.
У понеділок уранці акції компанії, що котируються у США, також впали на 8%.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.
Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.
Конгрес США все ж затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.
8 січня Twitter заявив, що назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа - «через ризик подальшого підбурювання до насильства».
Невдовзі генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що профілі Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Байдена.