Шварценеггер назвав Трампа найгіршим президентом в історії

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії та республіканець Арнольд Шварценеггер назвав Дональда Трампа найгіршим президентом США в історії.

Про це Шварценеггер заявив у відеозверненні у twitter, передає Укрінформ.

За його словами, він вважає Трампа найгіршим президентом в історії, який незабаром буде забутий "як нерелевантний твіт".

На переконання Шварценеггера, США вийдуть з нинішньої кризи сильнішими, як лицарський меч, який стає тільки краще після гарту. Говорячи про це, актор дістав великий меч і показав його на камеру.

Шварценеггер каже, що попри політичні розбіжності, всі жителі США повинні ставити демократію та її принципи на перше місце. Тому зараз їм необхідно висловити підтримку обраному президенту Джо Байдену.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинули п'ятеро осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.