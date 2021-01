Шварценеггер назвав Трампа найгіршим президентом в історії

Про це Шварценеггер заявив у відеозверненні у twitter, передає Укрінформ.

За його словами, він вважає Трампа найгіршим президентом в історії, який незабаром буде забутий "як нерелевантний твіт".

На переконання Шварценеггера, США вийдуть з нинішньої кризи сильнішими, як лицарський меч, який стає тільки краще після гарту. Говорячи про це, актор дістав великий меч і показав його на камеру.

Шварценеггер каже, що попри політичні розбіжності, всі жителі США повинні ставити демократію та її принципи на перше місце. Тому зараз їм необхідно висловити підтримку обраному президенту Джо Байдену.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5