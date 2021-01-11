Трамп не буде балотуватися у президенти США на виборах у 2024 році - ЗМІ

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Politico.

За даними видання, оточення Дональда Трампа вважає, що він не стане висувати свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році. Такої думки дотримуються понад 50 республіканців з-поміж соратників чинного президента.

На думку джерел Politico, Трамп може жартувати на цю тему, заявляючи про плани піти на вибори, але насправді робити цього не стане.

"Він не збирається висуватися. Він клеїтиме дурня і казатиме, що висуватиметься. Він буде жартувати. Не думаю, що він коли-небудь скаже: "Я не буду висуватися". Але він просто не стане цього робити", - сказав один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що на рішення Трампа вплинув той факт, що в разі висунення, йому доведеться оприлюднити низку фінансових документів, які зроблять його вразливим з точки зору розслідувань та позовів щодо нього.

Кілька республіканців заявили, що якщо Трамп передумає і все-таки вирішить балотуватися, то вони будуть відмовляти його від цього.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Фото: Білий дім