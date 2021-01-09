Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Укрінформ
Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Дію облікового запису припинено після заяви Трампа про те, що блокування у соцмережах не змусить його мовчати.

Крім того, у записі незадовго до "заморозки" з'явилося забарвлене у червоний колір зображення логотипу платформи з комуністичною символікою (серпом і молотом).

У п’ятницю Twitter заявив, що Трамп після блокування свого акаунту @realDonaldTrump не зможе обійти заборону, розмістивши твіт з іншого облікового запису, і його твіти можуть бути видалені.

Як повідомлялося, соціальна мережа Twitter заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Читайте також: Google видалив додаток Parler, в якому спілкувались прихильники Трампа

Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг також заявив, що профілі Дональда Трампа в цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані до інавгурації Байдена.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-