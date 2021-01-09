Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Трампа

Twitter заблокував акаунт виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Дію облікового запису припинено після заяви Трампа про те, що блокування у соцмережах не змусить його мовчати.

Крім того, у записі незадовго до "заморозки" з'явилося забарвлене у червоний колір зображення логотипу платформи з комуністичною символікою (серпом і молотом).

У п’ятницю Twitter заявив, що Трамп після блокування свого акаунту @realDonaldTrump не зможе обійти заборону, розмістивши твіт з іншого облікового запису, і його твіти можуть бути видалені.

Як повідомлялося, соціальна мережа Twitter заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг також заявив, що профілі Дональда Трампа в цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані до інавгурації Байдена.