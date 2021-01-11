Імпічмент Трампа: демократи в Конгресі США внесли резолюцію

Демократична більшість Палати представників формально внесла резолюцію «Про імпічмент Дональда Джона Трампа, президента Сполучених Штатів, за особливо тяжкі злочини та проступки».

Законодавці призначили голосування по статті імпічменту цього тижня, якщо віцепрезидент Майк Пенс не скористається 25 поправкою Конституції США для усунення президента Трампа від влади, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюся, що ми отримаємо підтримку республіканців», - висловив свої очікування щодо процесу імпічменту президента Трампа один із авторів резолюції конгресмен-демократ Девід Цицилліні.

Як повідомляв Укрінформ, текст представленої резолюції містить одну статтю обвинувачення президента Трампа у заколоті. При цьому згадується щонайменше два епізоди «злочинних дій» чинного глави Білого дому. У цьому зв’язку вказувалося, зокрема, на те, що Трамп вимагав від представника влади Джорджії сфальсифікувати результати голосувань у штаті, а також підбурював натовп до агресії проти Конгресу США.

Таким чином, як зазначається в документі, Дональд Трамп продемонстрував, що продовжує становити загрозу національній безпеці, демократії й Конституції, якщо йому буде дозволено залишатися на посаді.