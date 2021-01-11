Палата представників США підготувала резолюцію про імпічмент Трампа

Палата представників США, яку контролює демократична більшість, офіційно оприлюднила текст резолюції щодо другого імпічменту президента Дональда Трампа, яка розглядатиметься в понеділок на загальному засіданні.

Воно має розпочатися об 11 годині за Вашингтоном, передає власний кореспондент Укрінформу.

Резолюція має назву: «Про імпічмент Дональда Джона Трампа, президента Сполучених Штатів, за особливо тяжкі злочини та проступки».

У документі наводиться лише одна стаття імпічменту, за якою президент Трамп звинувачується в заколоті.

«Конституція передбачає, що Палата представників «має виключну владу щодо проголошення імпічменту» і що президент «має бути усунений з посади шляхом імпічменту або засудженням за державну зраду, хабарництво чи інші злочини та проступки», - йдеться в обвинувальній статті.

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При цьому наголошується, що, відповідно до 14-ї поправки Конституції, будь-якій особі, яка брала участь у заколоті або повстанні проти Сполучених Штатів, забороняється обіймати будь-яку державну посаду.

«Будучи президентом Сполучених Штатів й порушуючи свою конституційну присягу сумлінно виконувати обов’язки президента США й оберігати, захищати та боронити Конституцію Сполучених Штатів, а також порушуючи свій конституційний обов’язок дбати про сумлінне виконання законів, Дональд Джон Трамп був причетний до особливо тяжких злочинів і проступків, коли підбурював до насильства проти уряду Сполучених Штатів», - наголошується в резолюції.

У документі уточнюється, що йдеться про напад прихильників Трампа на будівлю Конгресу 6 січня, під час спільного засідання обох палат під головуванням віцепрезидента Майкла Пенса. Вони проводили офіційну процедуру підрахунку голосів виборникв й мали оголосити офіційну перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Крім того, звинувачення проти Дональда Трампа включають його телефонну розмову 2 січня з державним секретарем штату Джорджія Бредом Раффенспергером. Тоді Трамп вимагав «знайти» достатню кількість голосів для того, щоби змінити результати президентських виборів у штаті.

«Цими діями президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів та державних установ. Він загрожував цілісності демократичної системи, втручався у процес мирної передачі влади й погрожував рівноправним гілкам влади. Тим самим він зрадив довіру до себе як до президента»,- йдеться в резолюції.

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Таким чином, як зазначається, Дональд Трамп «продемонстрував, що він і надалі становитиме загрозу національній безпеці, демократії й Конституції, якщо йому буде дозволено залишатися на посаді».

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок штурму Конгресу США, вчиненого прихильниками Трампа 6 січня, загинули п’ятеро осіб, у тому числі службовець поліції Капітолія. Майже півтора десятка правоохоронців дістали поранення.

Демократи в Конгресі, а також ряд республіканців поклали вину за підбурювання натовпу на президента США Дональда Трампа, який зранку 6 січня вкотре заявив про «вкрадені» у нього вибори та закликав людей «не здаватися» і йти до Конгресу.