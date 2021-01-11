Палата представників США підготувала резолюцію про імпічмент Трампа

Палата представників США підготувала резолюцію про імпічмент Трампа

Укрінформ
Палата представників США, яку контролює демократична більшість, офіційно оприлюднила текст резолюції щодо другого імпічменту президента Дональда Трампа, яка розглядатиметься в понеділок на загальному засіданні.

Воно має розпочатися об 11 годині за Вашингтоном, передає власний кореспондент Укрінформу.

Резолюція має назву: «Про імпічмент Дональда Джона Трампа, президента Сполучених Штатів, за особливо тяжкі злочини та проступки».

У документі наводиться лише одна стаття імпічменту, за якою президент Трамп звинувачується в заколоті.

«Конституція передбачає, що Палата представників «має виключну владу щодо проголошення імпічменту» і що президент «має бути усунений з посади шляхом імпічменту або засудженням за державну зраду, хабарництво чи інші злочини та проступки», - йдеться в обвинувальній статті.

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При цьому наголошується, що, відповідно до 14-ї поправки Конституції, будь-якій особі, яка брала участь у заколоті або повстанні проти Сполучених Штатів, забороняється обіймати будь-яку державну посаду.

«Будучи президентом Сполучених Штатів й порушуючи свою конституційну присягу сумлінно виконувати обов’язки президента США й оберігати, захищати та боронити Конституцію Сполучених Штатів, а також порушуючи свій конституційний обов’язок дбати про сумлінне виконання законів, Дональд Джон Трамп був причетний до особливо тяжких злочинів і проступків, коли підбурював до насильства проти уряду Сполучених Штатів», - наголошується в резолюції.

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У документі уточнюється, що йдеться про напад прихильників Трампа на будівлю Конгресу 6 січня, під час спільного засідання обох палат під головуванням віцепрезидента Майкла Пенса. Вони проводили офіційну процедуру підрахунку голосів виборникв й мали оголосити офіційну перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Крім того, звинувачення проти Дональда Трампа включають його телефонну розмову 2 січня з державним секретарем штату Джорджія Бредом Раффенспергером. Тоді Трамп вимагав «знайти» достатню кількість голосів для того, щоби змінити результати президентських виборів у штаті.

«Цими діями президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів та державних установ. Він загрожував цілісності демократичної системи, втручався у процес мирної передачі влади й погрожував рівноправним гілкам влади. Тим самим він зрадив довіру до себе як до президента»,- йдеться в резолюції.

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Таким чином, як зазначається, Дональд Трамп «продемонстрував, що він і надалі становитиме загрозу національній безпеці, демократії й Конституції, якщо йому буде дозволено залишатися на посаді».

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок штурму Конгресу США, вчиненого прихильниками Трампа 6 січня, загинули п’ятеро осіб, у тому числі службовець поліції Капітолія. Майже півтора десятка правоохоронців дістали поранення.

Демократи в Конгресі, а також ряд республіканців поклали вину за підбурювання натовпу на президента США Дональда Трампа, який зранку 6 січня вкотре заявив про «вкрадені» у нього вибори та закликав людей «не здаватися» і йти до Конгресу.

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