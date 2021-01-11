Асоціація гольфу США відмовилася проводити турнір на полі Трампа

Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA) не проводитиме один з чотирьох найважливіших світових турнірів з гольфу в 2022 році на полі в селищі Бедмінстері у Нью-Джерсі, що належить Дональду Трампу.

Причиною такого рішення стали нещодавні заворушення під час штурму будівлі Капітолію, передає Укрінформ з посиланням на заяву президента PGA of America Джима Річерсона у Твітері.

«Рада директорів PGA of America проголосувала сьогодні ввечері за те, щоб скористатися правом розірвати угоду про проведення чемпіонату PGA 2022 року у Trump Bedminster (Національний гольф-клуб Трампа в Бедмінстері - ред.)», - йдеться в заяві.

За словами Річерсона, на даний час Асоціація шукає альтернативне місце для проведення турніру.

PGA of America прийняла рішення, пославшись на масові заворушення в Конгресі в середу, коли прихильники Трампа вторглися в будівлю Капітолію.

Трамп володіє ще рядом полів для гольфу у США і Великій Британії. Після своєї перемоги на виборах у 2016 році Трамп передав управління цим бізнесом своїм синам Еріку і Дональду-молодшому.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.